Rouen. Une trentaine d'élus pour un groupe sans étiquette à la Métropole

Ils sont pour l'instant 25 et espèrent, à terme, être une trentaine. Des maires sans étiquette se sont d'ores et déjà rassemblés pour créer un groupe indépendant au sein de la Métropole Rouen Normandie, qui doit choisir son président le mercredi 15 juillet. Ce groupe pour une "Métropole des territoires" entend rassembler des élus de sensibilités différentes, de Laurent Bonnaterre, ancien socialiste maire de Caudebec-lès-Elbeuf à Jean Delalandre, ancien les Républicains maire de Duclair. "Il s'agit de travailler avec la Métropole, pas de combattre", explique Christian Lecerf, le maire de Darnétal, avec la volonté de "défendre les petites communes". Le groupe pourrait effectivement peser dans les décisions, puisqu'il serait la deuxième force politique de la Métropole, après les socialistes, et loin devant d'autres formations politiques.

Une gouvernance moins verticale

Un poids qui ne sera réel que s'ils parviennent à tomber d'accord et à voter ensemble. "On ne donnera pas de consignes de vote, ça ne se fait plus", explique Laurent Bonnaterre. Tous sont néanmoins d'accord sur l'idée d'une gouvernance moins verticale, comme un clin d'œil à la gestion de l'ancien président Frédéric Sanchez, jugé même "autocratique" par certains…

Les accords se feront donc sur les projets. Un document a été rédigé par le groupe pour donner de grandes orientations, sur le renforcement des infrastructures, le développement de l'attractivité ou le renforcement des transports en communs en direction de la "2e couronne".

À cette heure, personne n'a souhaité préciser si le groupe présentera un candidat pour la présidence de la Métropole pour faire face à Nicolas Mayer-Rossignol, seul candidat connu.