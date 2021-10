Calvados. Les planches de Deauville : le "Sunset Boulevard" à la française

Les célèbres planches de Deauville longent la plage sur plus de 600 mètres. Elles ont été construites en 1923 par l'architecte Charles Adda, en azobé, un bois africain qui résiste à l'humidité normande. Initialement, leur rôle était de permettre aux femmes de profiter du bord de mer sans risquer de salir leurs robes dans le sable. Elles sont devenues, au fil du temps, un endroit où il est bon d'être vu.

Aujourd'hui, les planches sont surtout connues pour être le "Sunset Boulebard" à la française. Les noms des plus grands acteurs et réalisateurs sont peints sur les cabines qui longent la promenade : Steven Spielberg, Tom Hanks, Robert De Niro, Clint Eastwood, Nicole Kidman et bien d'autres.

Tous les ans depuis 1975, le Festival du cinéma américain de Deauville a lieu à la fin de l'été et accueille les plus grandes stars du cinéma sur les planches. La 46e édition aura lieu du 4 au 13 septembre.

Pratique. Promenade des planches, Deauville.