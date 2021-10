Calvados. Arpenter le marché de Trouville-sur-Mer, typique et traditionnel

Lieu typique et traditionnel, la halle aux poissons de Trouville-sur-Mer est ouverte tous les jours et permet au badaud d'y retrouver toutes les saveurs de la mer. Le marché hebdomadaire, lui, propose les produits de primeurs, fromagers, bouchers, charcutiers, et artisans. C'est l'un des marchés les plus réputés de la Côte Fleurie, à retrouver tous les mercredis et dimanches matin.

Pratique. Bd Fernand-Moureaux.