Alençon. Gestes barrières : le personnel de l'hôpital lance un appel au civisme

Depuis le déconfinement, les contrôles sont stricts au Centre hospitalier d'Alençon : port du masque obligatoire, distanciation, prise de température aux entrées du bâtiment principal.

Mais le temps passe. Pour beaucoup de ceux qui viennent visiter leurs proches, le confinement est déjà du passé. Beaucoup arrivent sans masque, ne respectent plus la distanciation et certains peuvent se montrer agressifs lorsque les personnels qui sont chargés des contrôles leur rappellent les consignes sanitaires.

"Depuis quelque temps, certains sont plus agressifs, ils en ont marre et parfois, on a des difficultés", témoigne Murielle Maraquin, l'une des aides-soignantes qui est en charge de ces rappels, qu'elle s'efforce de pratiquer en dédramatisant, avec humour.

"Le but, c'est bien sûr que le Covid n'entre pas dans les différents services de l'hôpital, pour le bien des patients, mais aussi des soignants", explique Viviane Voisin, cadre supérieure du Centre hospitalier intercommunal d'Alençon.