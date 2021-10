Caen. Un bâtiment de 48 logements en destruction Quai Vendeuvre

À partir du mercredi 1er juillet, la première phase de travaux a commencé au niveau du secteur Trébucien, à Caen, résidence qui appartient à Inolya. Des logements vont être démolis et des logements sociaux vont être reconstruits ainsi que des locaux d'activités. Les travaux de démolition ont débuté ce 1er juillet et se poursuivront jusqu'à mi-août, avec la remise en état du terrain. Cette première phase de travaux se poursuivra par la construction du premier îlot. Au total, "96 logements vont être démolis et 140 seront reconstruits, indique Nicolas Joyau, maire adjoint en charge de l'urbanisme. Plus de 80 logements seront également réhabilités." La phase 2 consistera en la démolition de la barre de logements Rond-point de l'Orne, la phase 3 en la réhabilitation des bâtiments existants, les constructions d'habitations en cœur d'îlot et l'aménagement des espaces extérieurs. En phase 4, il s'agira de créer la nouvelle voirie Nord/Sud, construire deux îlots et aménager la place d'Armes. Les travaux dureront jusqu'en 2025.