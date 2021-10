Étretat. Un couple de Britanniques piégé par la marée

Deux touristes se sont fait piéger par la marée mercredi 1er juillet à Etretat. C'est le navire de promenade Aventurier III qui a donné l'alerte vers 18 h 45. Deux personnes étaient isolées dans le secteur du Trou à l'Homme. Les deux promeneurs, un homme et une femme, sont de nationalité britannique. Le semi-rigide SNS 509 L'Yportaise de la SNSM d'Yport s'est rendu sur place. Les deux touristes ont été récupérés sains et saufs et déposés à quai à Yport. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle l'importance de s'informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre en bord de mer, en particulier en bord de falaise où les voies de repli sont peu nombreuses à la montée des eaux.