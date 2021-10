Honfleur. Laissées de côté, les boutiques de souvenirs alertent le ministre

"Quel Honfleurais achèterait un magnet de Honfleur ?", déplore Maxime Tremblot. Ce gérant d'une boutique de souvenirs à Honfleur vient d'écrire, au nom d'un collectif spontané de commerçants du secteur touristique, au secrétaire d'Etat en charge du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. "Nous souhaitons être intégrés au plan d'aide au tourisme", détaille le gérant normand. Formé via Facebook, ce groupe est constitué d'une centaine de professionnels implantés dans des zones hautement touristiques, comme Carcassonne ou le Mont-Saint-Michel. "Produits viticoles, édition, textile... Tous nos fournisseurs reçoivent ces aides. Cela paraît légitime qu'on les reçoive aussi." À cause du Covid-19, le Honfleurais voit peu de touristes. "Cela se ressent sur mon chiffre d'affaires, témoigne Maxime Tremblot. Le week-end on tourne entre - 40 et - 60 % de perte." Et c'est encore pire en semaine. Les frontières commencent à rouvrir, la barrière des 100 km a été supprimée, mais les vacanciers se font rares. "Et les gens ne restent pas assez longtemps pour vouloir ramener un souvenir."