Caen. Logements, skatepark : les projets à venir dans la ville

De nombreux aménagements urbains sont à prévoir dans les années à venir à Caen. À l'occasion du Conseil municipal du lundi 29 juin, la modification du Plan local d'urbanisme (PLU), document qui présente les aménagements de la commune, a été évoquée. Focus sur trois projets : au niveau du secteur Clemenceau, 650 logements devraient être construits. "Il faut adapter le PLU pour renforcer la mixité du projet", indique Nicolas Joyau, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, c'est-à-dire mêler à la fois logements, équipements et activités tertiaires ou commerciales. "20 % des logements seront des T4 et plus pour accueillir les familles." La livraison est prévue à mi-mandat. Le secteur Bellivet, lui, "qui représente un enjeu d'attractivité pour la ville", disposera d'une vingtaine de logements et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée et au premier étage, avec, au cœur de l'îlot, des places de stationnement paysagé. Enfin, au bout de l'avenue de Tourville, la Ville a dans l'idée de construire un skatepark près de la future halle sportive Saint-Jean-Eudes.