Hérouville-Saint-Clair. Un congrès mondial virtuel organisé à la manière du jeu Fortnite

Réaliser un congrès international virtuel qui rassemble 500 participants et utilise plusieurs types de technologies : c'est le défi que relèvent, ce mardi 30 juin, les sociétés VRV PROD et Voxa Direct, basées à Hérouville-Saint-Clair. La première est spécialisée dans la production de vidéos à 360°, la seconde dans la vélotypie, ce procédé qui consiste à retranscrire un discours en temps réel. C'est cette start-up qui se cache derrière le sous-titrage des allocutions d'Emmanuel Macron. Cette fois, c'est pour un congrès international, organisé par l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et l'OCDE, que le savoir-faire des entreprises normandes est mobilisé. Il s'agit en effet de mêler différents procédés techniques pour permettre aux participants d'interagir. Ils sont ainsi réunis, en direct, dans un amphithéâtre virtuel sous forme d'avatar, à la manière du jeu vidéo Fortnite. Ils peuvent interagir avec les intervenants, dont trois ministres, filmés en direct et dont l'image est projetée sur un plateau recréé en 3D.

Les échanges sont retranscrits en live. C'est ce mélange de technologies qui rend l'événement unique au monde.