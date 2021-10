Football (Ligue 2). Après trois saisons au SM Caen, Jan Repas repart à la maison

C'est officiel ! Jan Repas ne sera plus Malherbiste la saison prochaine. Arrivé en 2017 en Normandie, Jan Repas quitte le Stade Malherbe Caen pour rejoindre le NK Maribor, club de première division en Slovénie, son pays d'origine. Le milieu de terrain de 23 ans alternait souvent les sélections entre le groupe professionnel et la réserve, en National 3. Selon un communiqué du club receveur, il s'est engagé jusqu'en 2023 et devrait porter ses nouvelles couleurs à partir du mercredi 1er juillet.

Iz Francije v Maribor: Jan Repas, dobrodošel v Ljudskem vrtu! Pogodba do 2023.



Od srede na treningu, od 12.8. med kandidati za nastop.



— NK Maribor (@nkmaribor) June 30, 2020