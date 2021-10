Orne. Préaux-du-Perche comme on ne l'a jamais vu

Depuis quelques années, les greeters font visiter leurs villes. Il en existe partout dans le monde, même dans l'Orne ! Le but des greeters est de montrer, de parler de façon insolite, originale et personnelle de 'leur' coin, 'leur' quartier, 'leur' ville, dont ils sont fiers et passionnés.

"J'ai choisi Préaux-du-Perche parce que je trouve que c'est une petite commune qui est préservée, avec des chemins magnifiques", raconte Valérie Ferrero. Passionnée par les abeilles noires du Perche et par la nature, Valérie donne de son temps pour faire découvrir cette petite ville. La bénévole propose un itinéraire sur mesure.

Grâce à ce circuit authentique, la femme dévoile aux touristes les merveilles de la région, durant un moment de découverte, mais aussi d'échange.

Le circuit est totalement imaginé par Valérie Ferrero. "C'est une balade nature qui me correspond. Je suis très proche de la nature", dévoile la greeter.

Un parcours 100 % unique

Pendant environ 1 h 30, Valérie Ferrero nous emmène sur différents chemins de ferme, sur des chemins creux très préservés. Entre collines et verdures, Préaux-du-Perche est le village parfait pour découvrir toutes les richesses du pays du Perche. "Cette randonnée permet de présenter le Perche sous toutes ses coutures", explique l'apicultrice, "ce sont des moments riches."

"Chacun d'entre nous à quelque chose à apporter à l'autre"

Valérie Ferrero propose de commencer la balade par la visite de l'église de Préaux-du-Perche. Ce petit édifice est unique en France. Si le monument est rare et spécial, c'est grâce à ses incroyables vitraux, qui illustrent la photo, la date de naissance et la date de mort d'un grand nombre de soldats de la Première Guerre mondiale.

La marche continue en longeant des fermes, des puits et des maisons typiques du coin, notamment la ferme d'un exploitant qui produit du cidre. Cet agriculteur a planté lui-même des variétés anciennes de pommes et de poires et il produit aussi des fruits rouges. Il a décidé d'élever des moutons pour entretenir ses vergers.

Cette balade permet d'explorer le milieu rural du village. Valérie Ferrero raconte, le long de la promenade, plein d'anecdotes sur le Perche, notamment sur ses haies de la région qui ont un rôle

écologique important.

Le circuit se termine sur la deuxième plus haute colline du Perche. "Quand on monte en haut du Mont Cendrou, on a une vue magnifique. On peut même apercevoir Bellême, qui est à plus de 10 km de Préaux-du-Perche", assure la greeter !

Pratique. Du lundi au vendredi. Réservation sur le site : greeters-orne-normandie.com/fr/ ou par tél. au 02 33 28 88 71