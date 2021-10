Giverny. Visiter les jardins et la maison de Claude Monet

Depuis 1980, le jardin et la maison de l'artiste, restaurés dans leur état d'origine, sont ouverts au public. Le site exerce toujours la même fascination sur les visiteurs, comme si l'âme de l'artiste y planait encore. Monet a 43 ans lorsqu'il s'installe avec sa famille à Giverny, séduit par le cadre ; il y passera le restant de ses jours. Lorsqu'il découvre cette propriété des bords de l'Epte, c'est le coup de foudre immédiat. Il entrevoit ici le tableau à même la nature qu'il va pouvoir composer. Botaniste éclairé, vouant un culte sans mesure à la couleur, Claude Monet revendique deux passions : la peinture et le jardinage. À Giverny, il imagine deux jardins qui seront pour lui d'éternelles sources d'inspiration : le clos normand et le fameux jardin d'eau, où poussent les nymphéas. Les pièces de la maison témoignent du confortable mode de vie qui fut le sien, mais aussi des goûts esthétiques raffinés du peintre, amateur d'estampes japonaises.

Pratique. De 0 à 9,50 €. Réservations sur fondation-monet.com