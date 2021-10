Orne. Des lycéens de L'Aigle fabriquent le trophée du prix Liberté pour la Paix

En octobre 2020, la famille de la Saoudienne Laujain Al Hathloul, viendra à Caen chercher le Prix de la Liberté du Forum mondial pour la Paix. La jeune femme est emprisonnée en Arabie Saoudite pour avoir milité afin que les Saoudiennes puissent conduire une voiture.

Ce trophée a été fabriqué par 28 élèves du lycée Napoléon de L'Aigle en sculpture, marqueterie et en métiers d'art, en bois de loupe, nacre et ébène, "avec un contraste des matériaux", explique Marion Grandin, l'une des élèves. Chaque élève étant chez lui au moment de fabriquer le trophée, à cause du Covid-19, ce dernier a donc été fabriqué à L'Aigle, à Caen, à Bayeux et à Granville !

Ecoutez ici Alex Garcia et marion Grandin, élèves du lycée Napoléon: Impossible de lire le son.

Un jury s'est réuni durant deux jours en février pour sélectionner, parmi toutes les propositions émises par les 15/25 ans, le lauréat. Puis sur Internet, les jeunes du monde entier ont pu voter pour déterminer la lauréate. "Le trophée et son prix de 25 000 euros seront remis durant le Forum Mondial pour la Paix à l'Abbaye aux Dames à Caen, en octobre", précise l'élu régional Bertrand Deniaud.

Ecoutez ici Bertrand Deniaud: Impossible de lire le son.

Le trophée du prix Liberté 2020.