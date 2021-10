En questions. Xavier Rolland : "Le moral va remonter dès qu'ils pourront lancer et frapper"

Comme tous les autres sports, le baseball a été directement impacté par la crise sanitaire impliquant l'arrêt de tous les entraînements et de toutes les rencontres.

La Fédération de baseball a par ailleurs annoncé que la saison 2020 était purement annulée. Retour sur cette période avec le président des Huskies de Rouen, Xavier Rolland.

Xavier, comment la crise a-t-elle été perçue et gérée par le club ?

Les joueurs sont frustrés, ils s'entraînent tout l'hiver pour la compétition et on les prévient au dernier moment que la saison est annulée. La coupe d'Europe aussi est annulée. Chez eux, ils ont travaillé le foncier sur le plan physique et sur le plan mental, le moral va remonter dès qu'ils pourront lancer et frapper la balle.

Les Huskies de Rouen resteront-ils dans leur tanière encore longtemps ?

Nous ne serons pas sans revoir les Rouennais. La fédération réfléchit à une Summer League qui se déroulerait sur trois mois. Forcément, il y aura moins de matchs et pas de titre décerné à la fin, mais ce serait déjà une manière de reprendre. De notre côté, avec les équipes d'Île de France, on pourrait organiser un Challenge IDF avec huit équipes qui nous pousserait jusqu'à mi-novembre.

Cette reprise officielle, vous l'attendez avec impatience, mais comment la

préparez-vous ?

C'est un retour à la compétition qui se divise en plusieurs parties. Pour les jeunes, cette crise est un frein à leur progression, il faut les faire jouer le plus vite et le mieux possible. D'un autre côté, Keino Perez et les autres coachs sont montés au créneau car, sans une bonne préparation, on peut très vite abîmer les joueurs, notamment les lanceurs qui ont besoin de beaucoup d'entrainement.

Coté recrutement, le Vénézuélien Yoimer Camacho est resté chez lui, bloqué par la situation sanitaire qui l'empêche de revenir à Rouen. "Il n'y avait pas d'intérêt à le faire venir. Il n'y a pas non plus d'intérêt à recruter des étrangers. Sans compétition, il faut faire jouer les jeunes, leur donner du temps de jeu. On voit cette année comme une grande préparation à l'année prochaine. Puisqu'il n'y aura pas de champion de France 2020, les Huskies resteront tenants du titre et on garde notre place en coupe des Champions."