Rugby (Pro D2). Le Rouen Normandie Rugby se met en ordre de marche

Sans la certitude de pouvoir commencer le championnat de ProD2, le Rouen Normandie Rugby a clos son mercato pour la saison 2020/2021, en attendant la reprise complète de l'entraînement.

L'arrêt prématuré de la saison a permis au staff rouennais de se consacrer aux recrutements, "l'année dernière, on était encore dans les play-off et on était focalisés sur la finale, on n'a pas eu le temps de se consacrer au recrutement", nous confie Richard Hill, "cette année, j'ai pris le temps d'analyser les joueurs, leurs matchs."

Pour cette saison, 15 nouveaux joueurs parmi les 39 contrats (36 pros et trois jeunes issus du centre de formation) auront pour objectif de progresser dans le championnat de Pro D2.