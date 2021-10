Cherbourg-en-Cotentin. Stéphane Bern "subjugué" par la Cité de la Mer

Décidément, c'est le coup de foudre entre Stéphane Bern et la Normandie. Deux semaines après le tournage de l'émission Secrets d'Histoire à l'Abbaye-aux-Hommes à Caen, le présentateur star était à Saint-Vaast-la-Hougue vendredi 26 juin après-midi pour tourner l'édition 2020 du Village Préféré des Français.

"Je reviendrai"

Mais avant cela, il a tenu à faire un saut à Cherbourg, et plus particulièrement à la Cité de la Mer... Son président Bernard Cauvin avait mis au défi l'animateur, alors qu'il était invité à lui répondre en avril sur RTL, à l'occasion de l'anniversaire du départ du Titanic : "Déjà en 2015, vous m'aviez dit que vous viendrez", avait-il lancé. Celui qu'on surnomme Monsieur Patrimoine a tenu promesse et a visité l'édifice vendredi 26 juin, en fin de matinée. "Il a été subjugué par l'architecture Art déco et par la salle des bagages qui évoque le départ vers le nouveau monde", s'est exclamé Bernard Cauvin. Surbooké, Stéphane Bern n'a pas pu rester plus de vingt minutes sur place, mais il a fait une nouvelle promesse avant de repartir : "Je reviendrai."