Calvados. La Colline aux oiseaux, la nature en plein cœur de Caen

Située au nord-ouest de Caen, à proximité du Mémorial, la Colline aux oiseaux est le parc paysager à voir absolument. Créé à l'occasion du 50e anniversaire du Débarquement, il est un bel exemple de valorisation du territoire car c'est une ancienne… décharge !

Cet espace de 17 hectares est composé d'une mosaïque de jardins : on peut y flâner au milieu des plantes étiquetées et s'aventurer dans le labyrinthe végétal en buis et ifs. La magnifique roseraie de plus de 15 000 roses est à admirer. Le jardin de vivaces et le parc animalier sont aussi à découvrir. Les plus jeunes pourront jouer dans l'aire de jeu de 2 000 m2. En famille ou entre amis, c'est le lieu nature à ne pas manquer.

La Colline aux oiseaux est le lieu de promenade incontournable. Les plus courageux peuvent même gravir la colline. Une fois en haut, ils découvriront un panorama hors pair sur la ville de Caen.

Pratique. Avenue Amiral-Mountbatten. Ouvert de 10 heures à 20 heures. Tel : 02 31 30 48 38