Alençon. Masque obligatoire pour aller voter, mesures de distanciation à respecter

Le ministère de l'Intérieur a émis des recommandations pour le second tour des élections municipales, en raison du Covid-19 : ainsi, la Ville d'Alençon s'est engagée à faire respecter le port obligatoire du masque dans le bureau de vote, à mettre en place une file d'attente prioritaire pour les personnes vulnérables et à limiter la présence dans un bureau de vote à trois électeurs. Il est aussi recommandé de se laver les mains à l'entrée et à la sortie du bureau de vote, avec le gel hydroalcoolique mis à disposition, de tenir soi-même les documents nécessaires au vote pour éviter qu'ils ne passent de mains en mains, d'apporter son propre stylo pour émarger, de respecter le marquage au sol à l'intérieur des bureaux de vote qui permet de rester à une distance raisonnable des autres.

À Alençon, la Ville organisera les files d'attente et les flux afin de limiter les situations de promiscuité prolongées. Par ailleurs, il est conseillé aux électeurs de privilégier les tranches horaires suivantes, marquées par une plus faible affluence : de 8 h 30 à 11 heures et de 13 heures à 15 heures.