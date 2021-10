Votre horoscope signe par signe du vendredi 3 juillet

BELIER

Un de vos amis vous épaule. Ses conseils sont précieux. Écoutez ses opinions ! Il est lucide sur une de vos situations !

TAUREAU

Il y a peu de changement. La journée est toujours marquée par des surprises !

GEMEAUX

Ne fatiguez pas votre vue avec un éclairage mal adapté à votre activité. Gare aux maux de tête !

CANCER

Vous êtes en bonne forme et tout vous paraît plus simple à gérer. Vous avez retrouvé votre bonne humeur et du coup les relations avec vos proches sont bien plus faciles.

LION

Un différend avec un membre de la famille n'est toujours pas réglé et il risque de prendre de l'ampleur si vous ne faites rien.

VIERGE

Journée agréable en perspective, vous êtes en excellente forme. Continuez dans cette voie !

BALANCE

Prenez conscience que vous êtes maître de votre destin. Montrez-vous un peu plus inventif.

SCORPION

Ne vous laissez pas influencer ! Si vous savez ce que vous voulez, ne renoncez pas à vos projets.

SAGITTAIRE

Votre mémoire vous sera d'un grand secours aujourd'hui. Elle vous évitera de perdre un temps précieux en recherches inutiles.

CAPRICORNE

La seule chose qui peut vous nuire aujourd'hui, c'est votre manque de diplomatie !

VERSEAU

En étant à la tête d'un certain nombre d'activités, ce sera davantage le stress qui vous tiendra en éveil, prenez le temps de souffler.

POISSONS

Vous menez vos actions à cent à l'heure. Vous allez très très bien gérer votre capital énergétique...