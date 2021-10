Votre horoscope signe par signe du jeudi 2 juillet

BELIER

Vous avez les cartes en main pour obtenir ce que vous voulez. Alors ne gâchez pas tout !

TAUREAU

On aura bien du mal à vous suivre et vous ferez des envieux, par contre ne doutez pas de vous sous prétexte que vous ne réussissez pas tout du premier coup !

GEMEAUX

Amis Gémeaux, attention, vous aurez tendance à un peu trop vous protéger des émotions fortes !

CANCER

Votre tonus connaîtra des hauts et des bas au cours de la journée et vous devrez faire avec. L'idéal serait d'anticiper en faisant des pauses et en reprenant des forces.

LION

Qu'avez-vous fait de vos bonnes résolutions du début d'année ? Il est temps de les appliquer !

VIERGE

Saisissez l'occasion de discuter franchement et ouvertement avec votre partenaire. Il est temps de crever l'abcès sur des points de discorde importants.

BALANCE

Ne participez surtout pas aux racontars qui circulent en ce moment. Cela se retournerait contre vous. Vous êtes prévenus !

SCORPION

Tenez compte de l'avis de votre entourage surtout dans le cadre professionnel. Vous ne le regretterez vraiment pas !

SAGITTAIRE

Vous êtes préoccupé par certaines choses, n'en oubliez pas pour autant vos amis et vos bonnes résolutions.

CAPRICORNE

Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique ou vous risquez de faire des erreurs grossières.

VERSEAU

L'ambiance familiale s'améliore à vue d'œil et les tensions disparaissent peu à peu.

POISSONS

Vous vous inventez des obstacles. Vous n'avez aucune raison de ne pas progresser car rien n'est insurmontable. Il vous suffit de trouver la bonne stratégie.