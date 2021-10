En questions. Paul Langeois : "Pour moi, le festival n'est pas reporté, il manquera toujours un Beauregard"

Paul Langeois est le programmateur du festival Beauregard.

Le festival 2020 est annulé. Quelles sont les conséquences financières ?

C'est un an de perdu. Les pertes se chiffrent en centaines de milliers d'euros contre 0 € de recettes. On a beaucoup d'incertitudes pour l'édition 2021 car on ne sait pas quelle va être la situation financière des entreprises et sponsors qui nous soutiennent. Je ne peux pas dire que Beauregard est en danger car, dans notre malheur, on a eu la chance d'avoir eu de très bonnes éditions 2018 et 2019 qui nous permettent d'avoir un petit matelas.

Beauregard 2020 devait débuter demain, jeudi 2 juillet. Qu'allez-vous faire ?

À cette période, je vis quasiment à Beauregard. Là, je n'ai pas envie d'être dans la nostalgie, donc je vais essayer de m'en éloigner…

Faut-il s'attendre à vivre Beauregard sous une autre forme cette année ?

Des vidéos et des affiches circuleront dans les commerces, des messages d'artistes seront diffusés sur les réseaux sociaux.

L'édition 2021 se prépare-t-elle déjà ?

Oui, car on a déjà annoncé les dates : du 1er au 4 juillet 2021. On repropose aux groupes de cette année de venir en 2021, mais on a beaucoup d'artistes qui ont des tournées à l'échelle internationale. Certains ont déjà confirmé qu'ils seraient là. Pour moi, le festival n'est pas reporté, il manquera toujours un Beauregard. C'est annulé, on tourne une page et on commencera à la réécrire en septembre.

Pourra-t-on compter sur Massive Attack ?

Je ne peux pas donner de noms, mais je l'espère (rires) !