Alt-J donnera six concerts en France

Les places pour ces six concerts en France sont disponibles dans les points de vente habituels. Le concert du 8 novembre à la Boule noire affiche déjà complet.



Le groupe, originaire de Leeds en Angleterre, a reçu de nombreuses critiques élogieuses lors de la sortie du premier album An Awesome Wave, en mai 2012 en France chez Infectious/PIAS. Cet opus s'est vendu à plus de 15.000 exemplaires dans l'Hexagone.



Comparé à Radiohead et à Antony and the Johnsons, le groupe tient son nom étrange - le symbole Delta - de l'utilisation sur le clavier de certains ordinateurs de la touche alt et de la lettre J. Le groupe livre une musique aérienne, entre pop expérimentale et rock psychédélique.



Formé en 2007, Alt-J est un quatuor composé de Gwil Sainsbury (basse), Joe Newman (guitare/ chant), Gus Unger-Hamilton (claviers) et Thom Green (batterie).



Alt-J en tournée :



- Le 8/11 à Paris (Boule noire - festival Les Inrocks) COMPLET

- Le 9/11 à Evreux (L'abordage)

- Le 10/11 à Lorient (Festival Les Indisciplinées)

- Le 15/11 à Paris (Zénith avec Two Door Cinema Club)

- Le 16/11 à Tourcoing (Le Grand Mix)

- Le 26/11 à Lyon (Le marché Gare)