Orne. Grosse chaleur : canicule, dérèglement climatique, ou simplement l'été ?

Il a fait très chaud, 34°C ce 25 juin à Alençon, alors que la semaine les pulls étaient de sortie ! Avec ce brusque changement, en terrasse devant une boisson, ou sous les arbres dans les parcs, chacun a cherché un peu d'ombre dans la ville. Hélas, depuis le déconfinement, le centre aquatique n'est toujours pas rouvert pour permettre de se rafraîchir. Cette chaleur étouffante, "c'est juste l'été un peu plus tôt que d'habitude. C'est le début d'une canicule. C'est la conséquence du réchauffement climatique. C'est normal en cette saison" : à chacun son avis, et ils sont très variés chez les Alençonnais ! Le record de température pour un mois de juin dans l'Orne, c'était il y a tout juste un an : le 29 juin 2019, avec 36,9 °C.

