Seine-Maritime. Une école fermée après un cas positif de Covid-19

Une personne travaillant au sein de l'école élémentaire Pergaud de Saint-Étienne-du-Rouvray a été testée positive au Covid-19 ce mercredi 24 juin. L'établissement a été fermé et le restera jusqu'à nouvel ordre. "Compte tenu des clusters en cours d'investigation à Saint-Étienne-du-Rouvray, il a été décidé [...] de tester largement l'ensemble des personnels et des élèves de cette école", indique la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué.

300 tests en une semaine

La personne testée est actuellement en isolement à domicile. Les contacts à risque, identifiés dans le cadre du contact tracing seront placés en quarantaine.

Les autorités invitent tous les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray à se faire dépister gratuitement et sans prescription médicale. Jusqu'à présent, une semaine après la mise en place de cette campagne de dépistage à la suite de la découverte de clusters, 293 Stéphanais ont été dépistés, dont 11 personnes positives.

"Le virus circule encore et des nouveaux cas sont encore identifiés chaque jour. Afin d'éviter tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés, restons prudents et appliquons tous ensemble les gestes barrières", rappelle l'Agence régionale de santé de Normandie.

Deux centres sont ouverts à Saint-Etienne-du-Rouvray :

• Salle festive, 40 rue des Coquelicots. De 14 heures à 18 heures, sur RDV au 02 35 66 81 11

• Laboratoire Synlab, 2 rue Guillaume-Apollinaire. De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30, sur RDV au 02 32 86 86 20