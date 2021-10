Seine-Maritime. La Sauvagette, un parc de loisirs sur le thème du chien !

Ce parc, situé à Lanquetot, est né de la passion d'une femme : Claudie Calais, qui pratique l'élevage de labradors. Aujourd'hui, la société familiale est devenue un parc convivial et écolo, qui mêle divertissement et pédagogie. On y découvre une trentaine de chiens de races rares dans leurs enclos et, pour les curieux qui souhaitent en savoir plus sur la race canine, de nombreux panneaux didactiques sont présents pour les renseigner. Un petit musée présente également une collection d'objets sur le thème. Le parc offre par ailleurs aux jeunes enfants de nombreux espaces de jeux dans lesquels se trouvent des voitures à pédales, des jeux d'eaux, des manèges mécaniques, un parcours sportif dans l'esprit des parcours agility pour l'élevage canin, un labyrinthe et des structures gonflables. Certaines attractions permettent aux adultes d'accompagner leurs enfants. Pour un petit supplément, il est aussi possible de faire des balades à poney ou à cheval.

Pratique. De 0 à 8,50 €. lasauvagette.com