Rouen. Le spectacle Cathédrale de lumière illuminera l'été !

Cet été, les Rouennais pourront apprécier à nouveau les tout premiers sons et lumières conçus par Cosmo AV, pour la façade de la cathédrale Notre-Dame, en 2013. Du 4 juillet au 30 septembre, deux spectacles seront présentés en boucle à la nuit tombée : Jeanne(s) et Première impression, de vibrants hommages à Jeanne d'Arc et aux peintres impressionnistes. "Il aura fallu six mois de travail pour concevoir ces spectacles, entre l'écriture du story-board et la première représentation, nous confie Pierre-Yves Toulot directeur de Cosmo AV. Nous avons dû combiner toutes nos compétences en termes de graphisme, d'incrustation vidéo, de bruitage, de composition musicale." Pour s'adapter aux reliefs de la façade, l'équipe s'était d'abord basée sur un repérage photo. "Notre process a évolué depuis, note Pierre-Yves : à partir de 2015, nous avons eu recours à des scans 3D laser de la façade plus précis. Mais nous avions alors relevé un vrai défi technique avec ces deux spectacles ambitieux, d'autant plus qu'ils avaient été conçus simultanément."

