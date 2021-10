Expérience immersive. Un panorama inédit de Yadegar Asisi pour Normandie impressionniste

Après 1431, Yadegar Asisi présente cet été au Panorama XXL une toile monumentale spécialement conçue pour Rouen afin de rendre hommage aux peintres impressionnistes. "En 2018, j'ai proposé à la Métropole de créer un panorama inspiré par les cathédrales de Monet, explique-t-il. Lorsque j'ai découvert Rouen, j'ai compris que la ville recelait en son ADN l'essence même du gothique. Un peu plus tard, j'ai réalisé que la ville était aussi un berceau pour l'impressionnisme." L'artiste place le spectateur au milieu de la place de la cathédrale, choisissant un point de vue plongeant pour mieux lui offrir une perspective à 360° : "Le visiteur est plongé au cœur d'une ville animée, telle qu'on peut imaginer Rouen au XIXe. Je souhaite ainsi rendre compte de ces changements technologiques et sociaux qui vont engendrer ce nouveau mouvement pictural." Yadegar change aussi de techniques pour mieux retranscrire les effets de couleur et de lumière : "J'ai commencé par peindre à l'huile puis mes toiles ont été agrandies."

Pratique. 6,5/9,5€. panoramaxxl.com