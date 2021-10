Ali Saïb, nouveau recteur de l'académie de Caen

Ali Saïb remplace Catherine Sarlandie de la Robertie. Elle avait été nommée à ce poste en novembre 2010. Ali Saïb est un spécialiste de virologie. Il est aussi président de l’Association pour la Promotion des Sciences et de la Recherche et est le co-auteur d’un documentaire télé intituté "Dr Virus et Mr Hyde".

Ali Saïb a été lauréat du Grand Prix du Festival International du Film Scientifique Pariscience 2006

et du Prix de l’Information Scientifique du Festival International du Scoop et du Journalisme, la même année.

Selon le Rectorat, le nouveau recteur de l'Académie de Caen devrait arriver à son poste "dans la semaine".