Football (Ligue 2). Reprise de l'entraînement effectuée pour le Stade Malherbe Caen

Soleil, terrains en parfait état, staff technique au grand complet et 34 joueurs, le parc de Venoix a repris des couleurs le lundi 22 juin au matin, avec le retour des Malherbistes à l'entraînement, une image plus revue depuis mars dernier. Pour les supporters comme Salah Boutamine, c'était le plaisir de retrouver les joueurs qui primait : "Ça m'a beaucoup manqué, je suis super content de les revoir tous !" Fabrice Clément, le président, est ensuite venu devant la presse : "On est tous très heureux de se retrouver, de parler de football, ensemble." Dans un contexte particulier pour un club en pleine restructuration de sa gouvernance, le président a dit "s'adapter à la situation. Avec les actionnaires, on travaille encore pour trouver la meilleure solution pour la pérennité du club. On avance le plus vite que l'on peut." Le travail, Pascal Dupraz l'entraîneur y est revenu, avec ses idées : "34 joueurs, c'est trop, mais on devrait arriver à de plus justes effectifs au cours de l'été. Il faut passer aussi par la case recrutement : six joueurs sont nécessaires pour équilibrer l'équipe." Le mercato est lancé.