Football. Quevilly-Rouen Métropole lance son mercato estival 

Les recrues se sont multipliées ces derniers jours, du côté des Rouges et Jaunes de QRM (N1). Après avoir signé Bruno Irles, le successeur de Manu Da Costa, parti pour Lyon-Duchère, Quevilly-Rouen Métropole vient de confirmer les prolongations de cinq de ses joueurs : Romain Hanquinquant, Lucas Toussaint, Jordan Gobron, Stanislas Oliveira et Gustavo Sangaré. Le club a également annoncé l'arrivée de ses premiers renforts : le latéral droit Robin Taillan, les attaquants Ottman Dadoune et Yassine Bahassa, le défenseur Sami Belkorchia ainsi que le portier du Stade de Reims, Nicolas Lemaître : "je sentais que c'était le moment opportun pour moi d'être prêté. Complètement en phase avec le projet proposé, je souhaite continuer à grandir et à prendre de la maturité ici à QRM," a d'ailleurs confié ce dernier en paraphant son engagement auprès du club Seino-marin. Au FC Rouen (N2), le milieu de terrain Djibi Banor en provenance de Lyon-Duchère, vient compléter les rangs des Diables Rouges pour la saison 2020-2021. Et ce n'est probablement pas terminé.