Seine-Maritime. Prison ferme pour des menaces de mort à l'encontre d'un magistrat

Lors d'un entretien avec un magistrat du parquet de Dieppe qui a pour but de statuer sur un précédent délit, une incarcération est prononcée. Les insultes fusent alors et le prévenu menace de mort le magistrat et sa famille dans une violence verbale inouïe. Lors d'une première audition, il s'était déjà plaint des méthodes policières violentes quand il avait été interpellé trop tôt le matin à son domicile. Ces nouveaux outrages l'amènent en garde à vue puis il est incarcéré en attendant que l'on décide de son sort à l'audience du jeudi 18 juin. Trois condamnations figurent à son casier judiciaire pour violences et viol. Menace de viol à l'encontre du magistrat cette fois, qu'il réitère lors de son audition, ce qui caractérise une situation de récidive légale. Pour le ministère public, "c'est l'institution judiciaire qu'il faut sanctionner et défendre". La défense estime que les circonstances du délit "doivent être prises en compte". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, Amaury Grould, 27 ans, est condamné à huit mois de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat.