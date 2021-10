Saint-Clément-Rancoudray. Les sapeurs-pompiers mobilisés pour un feu de bâtiment agricole

Les sapeurs-pompiers ont été alertés ce dimanche 21 juin à 10 h 28 pour un feu de fourrage dans un hangar agricole d'une superficie d'environ 500 m2 abritant 300 tonnes de fourrage, à Saint-Clément-Rancoudray, au lieu-dit La Margrivault.

Les soldats du feu ont tenté, au moyen de 3 lances à eau, de maîtriser le feu et leur action a permis de préserver "deux cellules verticales alimentaires d'une contenance respective de 1 000 tonnes et de 600 tonnes" et "une unité de production d'aliments". 28 sapeurs-pompiers et 3 officiers, issus des centres de secours de Mortain, Juvigny, Sourdeval, Barenton, Avranches, Ger et Granville ont été mobilisés sur place, et ont déployé d'importants moyens d'intervention.

A 13 h ce dimanche 21 juin, les secours estimaient encore longue la durée de l'intervention : "L'extinction définitive sera de longue durée au fur et à mesure du déblai."