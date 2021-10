Caen. Des vêtements de marque transformés : La Chiffo se lance dans l'upcycling

Connaissez-vous l'upcycling ? "C'est donner une seconde vie à un vêtement", explique Christine Juillet, la directrice de La Chiffo. Dans ce lieu d'insertion professionnelle, on retouche et on vend des vêtements de seconde main et, depuis quelques mois, on upcycle. "On reçoit des vêtements de marque comme Yves Saint Laurent, Le Comptoir des cotonniers, car ces marques doivent recycler leurs invendus. Elles ont une grosse difficulté, c'est qu'elles ne peuvent pas donner leurs vêtements en l'état, car ce qui vaut de l'argent c'est le patronage. Il fallait donc qu'elle trouve des personnes qui démontent entièrement le produit pour en faire autre chose."

Des compétences acquises

Grâce à l'association Tissons la solidarité, qui fédère et accompagne les chantiers d'insertion en France, La Chiffo reçoit de nombreux invendus de collections de marques à modifier. "On ne fait pas exactement ce que l'on veut. Il y a des contrats avec les marques et un styliste prépare toute une collection. Les robes de la marque Sezane, il faut en faire des robes boules." Reste tout de même le choix des tissus que l'on veut associer. Au-delà du geste écologique en permettant à des vêtements d'avoir une deuxième jeunesse, les quatre salariés en contrat d'insertion qui travaille dans l'atelier acquièrent "une efficience et une productivité importante. C'est ce que recherchent les entreprises aujourd'hui." Le projet d'upcycling lancé en octobre a été mis en stand-by avec la crise sanitaire et la fermeture de l'établissement. "Nous avons repris cette activité il y a une dizaine de jours, confie Lydia Benamara-Harel, une des salariées en contrat d'insertion, pour l'instant les produits ne sont pas en vente, on attend d'avoir une collection d'une vingtaine de pièces pour les mettre en boutique."

"10 000 masques en deux mois"

Même si l'activité s'est arrêtée plusieurs mois avec le confinement, les salariés n'ont pas perdu la main : ils ont mis à profit leurs talents en couture pour confectionner des masques. "Un vrai challenge", pour la directrice. "Ils ont créé 10 000 masques en deux mois, il fallait le faire. Grâce à ce travail, ils ont acquis de nombreuses compétences et ça permet de nous lancer dans une nouvelle activité." Cette nouvelle activité, c'est l'anonymisation de vêtements pour de grandes marques. "On reçoit des palettes de vêtements Balanciaga ou Hermès et on les rend anonymes pour qu'ils soient recyclés. On enlève les boutons, la doublure, la broderie, etc. Ensuite, on renvoie le tout à la marque." Les vêtements upcyclés, eux, seront en vente à la boutique de La Chiffo, d'ici l'été.