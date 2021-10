Rouen. Réenchanter le monde : architecture, ville, transitions

Née en 2014 à la Cité de l'architecture de Paris, cette exposition itinérante prend ses quartiers à la Maison de l'architecture de Normandie, à Rouen jusqu'au 19 septembre prochain. Elle rassemble près d'une centaine de projets distingués par le Golbal award for sustainable architecture. Ce concours, mis en place en 2007, récompense les architectes et les cabinets d'architectes qui ont trouvé des réponses particulièrement pertinentes aux enjeux actuels, en intégrant l'architecture au paysage, mais aussi en répondant à l'urgence du logement. L'exposition présente une grande diversité de projets et un véritable tour du monde de l'architecture. Parmi ces projets novateurs, nombreux sont ceux qui revendiquent l'accès à la culture pour tous, proposent d'impliquer les populations dans des projets participatifs et agissent pour défendre le droit au logement, que ce soit en Alabama ou dans les favelas de Colombie, faisant de l'humain une priorité absolue.

Pratique. Entrée gratuite. Informations sur man-leforum.fr