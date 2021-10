Orne. Château de Carrouges : des siècles d'histoire à découvrir

Louis XI et Catherine de Médicis y ont séjourné ! Construit au XIVe siècle, le château de Carrouges a été une place forte de la guerre de Cent ans, grâce à ses donjons.

Entre le mobilier d'origine, les briques rouges du bâtiment et les douves, ce monument historique est unique dans la région. Lors de la visite guidée et de la balade dans les jardins, il est facile d'imaginer la vie de château des différents propriétaires. En plus des visites, jusqu'au mois de septembre, le Château de Carrouges propose une exposition de l'artiste Sabine Pigalle, photographe plasticienne française.

Pratique. Tous les jours de 10 heures à 18 heures. Tél. : 02 33 27 20 32. 6 €, gratuit pour les moins de 25 ans.