Lisors. A la découverte de l'histoire et des légendes de l'abbaye de Mortemer

En période estivale, l'abbaye de Mortemer à Lisors enrichit son programme d'animations familiales. Le site a la réputation d'être hanté et, pour faire écho à cette croyance populaire, le public pourra découvrir l'abbaye en visite nocturne, à l'occasion de La Nuit des fantômes, les 29 août et 5 septembre : un parcours théâtralisé inspiré par la littérature traditionnelle. Remarquable également pour sa part dans l'histoire médiévale de la Normandie, l'abbaye accueillera une journée d'animation sur les contes et légendes, les 18 et 19 juillet, ainsi que la 22e édition des Médiévales, les 15 et 16 août, au cours desquels les visiteurs assisteront à des démonstrations de combats ou de danse et à des concerts de musique médiévale.