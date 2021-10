Caen. 3 000 soignants dans les rues pour demander plus de moyens

"Les applaudissements, ça ne fait pas tout, nous avons besoin de revalorisation des salaires." C'est une des revendications du personnel soignant qui a défilé dans les rues de Caen le mardi 16 juin, comme dans toute la France. Infirmiers, aides-soignants, médecins étaient en première ligne face au Covid-19, aujourd'hui, ils demandent davantage de moyens au gouvernement, en plein Ségur de la santé, plus de personnels et l'arrêt des fermetures de lits. "On n'a pas de moyens pour travailler, le président nous a bien brossés dans le sens du poil. Il nous a dit 'vous êtes les meilleurs, vous êtes les héros de la nation vous serez récompensés'. Ce ne sont que des discours, il n'y a rien", se révolte Marie-Pierre, infirmière-anesthésiste, qui faisait partie des 3 000 manifestants, selon les syndicats, du cortège de Caen. Parmi eux, des personnes qui ne font pas partie du corps médical sont venues les soutenir, comme Catherine : "Je trouve qu'ils ont des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur travail. Je trouvais normal de les applaudir à 20 heures, mais aussi de venir à une manifestation."