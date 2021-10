Le Havre. Extension des terrasses pour les commerçants

C'est pour accompagner la reprise économique dans le cadre du déconfinement que, dès le jeudi 18 juin et durant la période estivale, les Halles centrales au Havre vont être piétonnisées. Cela va permettre aux bars et restaurants d'étendre leur terrasse sur la route, tout en respectant les mesures de protection sanitaire. La machine à café du bar-restaurant Au Bureau ne prend plus la poussière depuis le mardi 2 juin, date de réouverture de l'établissement. Sandrine Benard, directrice d'exploitation, va pouvoir ajouter une dizaine de tables, au maximum, dès le jeudi 18 juin, grâce au dispositif mis en place par la Ville. De quoi booster le chiffre d'affaires, sans pour autant sauter au plafond.

Oui, les affaires reprennent, mais doucement

Avec les règles sanitaires de distanciation, Au Bureau a perdu entre 20 et 30 % de sa capacité d'accueil.

De leur côté, attablés à l'extérieur autour d'un café, Vadim et Maxime, deux amis, voient d'un bon œil l'extension des terrasses.

L'extension des terrasses est une bonne chose

35 places de stationnement en moins

Ce nouvel aménagement va engendrer la suppression provisoire de 35 places de stationnement sur les 160 disponibles. Afin d'accompagner encore plus les restaurateurs, la Ville du Havre a également décidé l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses pour 2020.