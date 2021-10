Alençon. Dans l'Orne, SGP-Police souhaite la démission de Christophe Castaner

La colère des policiers ne retombe pas après les déclarations du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Exemple dans l'Orne.

Les forces de l'ordre attendaient un soutien du premier flic de France, mais ils ont le sentiment d'avoir été lâchés. La prise de parole d'Emmanuel Macron, qui a déclaré qu'ils "méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la Nation", semble n'avoir rien changé. "On est en colère, fatigués d'être délaissés par la population, les politiques, notre ministre", explique Mickaël Métayer, délégué ornais du syndicat SGP-Police. Sur le sujet polémique de la clé d'étranglement, il demande à son ministre de lui faire voir comment interpeller un individu récalcitrant sans cette technique. Sur la question du racisme, "on n'est pas aux États-Unis. En France, il n'y a jamais eu autant de policiers blacks/blancs/beurs", explique-t-il. "Dire que la police est raciste, c'est inacceptable." Pour lui, "on est arrivés au bout du bout, le ministre de l'Intérieur a dépassé les bornes, je souhaiterais la démission de Christophe Castaner".