Imprudence de plaisanciers : la préfecture maritime en colère

"Les 4 plaisanciers avaient pris la mer le matin même dès 07h45 avec leur embarcation insubmersible à coque ouverte de 5,50 mètres, et ce malgré des conditions météorologiques inadaptées à ce type de moyen nautique.

Echoués vers 17h00 sur l'estran au pied des falaises de Heuqueville (76), les plaisanciers ne sont pas parvenus à regagner la mer du fait des rouleaux qui s'abattaient sur la plage.

Compte tenu notamment des conditions météorologiques et de l'absence d'accès vers le sommet des falaises, d'importants moyens nautiques et aériens ont été mis en oeuvre (hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile, une embarcation semi-rigide des pompiers, une vedette SNSM, une vedette de la Gendarmerie maritime, ainsi que des véhicules des pompiers pour la prise en charge des plaisanciers). Les plaisanciers ont pu être transférés par l'hélicoptère vers le haut de la falaise. L'embarcation étant insubmersible, elle représentait un possible danger à la navigation et a donc dû être remorquée. Du fait d'importants rouleaux s'abattant sur la plage, l'embarcation s'est retournée au moment de la prise de remorque, attestant des dangers auxquels expose une sortie en mer dans ces conditions.

Bien que sans dommage, cette opération est l'occasion de rappeler les dangers de la mer et la nécessaire prudence de ses usagers avant toute sortie. Elle met par ailleurs en exergue que le manquement aux règles de sécurité les plus évidentes peut donner lieu à la mise en œuvre de moyens de sauvetage importants, lesquels ont un coût humain et financier."

Communiqué Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord