Caen. Des pompes funèbres low cost

Ecoplus funéraire est une agence de pompes funèbres qui propose "l'organisation des obsèques, la fourniture et la livraison d'un cercueil, la mise en bière et la fermeture du cercueil, précise Olivier Gorry, conseiller funéraire. Mais aussi le transport du défunt après la mise en bière." Installée Boulevard-Maréchal-Lyautey, cette agence funéraire propose des tarifs plus serrés ; c'est-à-dire que le prix est fixé selon la prestation funéraire demandée. Ecoplus travaille avec des professionnels du funéraire indépendants.