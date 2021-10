Les Mondes de Ralph, le nouveau Disney de Noël

Dans une salle d'arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d'une chose, être aimé de tous...

Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de course , fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d'être interdite de course et rejetée de tous...

Ces deux personnages n'auraient jamais dû se croiser...et pourtant, Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu'il peut devenir un héros...Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ?

Les Mondes de Ralph

Date de sortie : 05/12/2012

Réalisé par Rich Moore

Avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer

Long-métrage américain / Genre : Animation / Durée : 0h0min.

Année de production : 2012

Distributeur : The Walt Disney Company France