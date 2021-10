Saint-Hilaire-du-Harcouët. Le corps d'une femme de 71 ans retrouvé dans l'Airon

D'après les informations de nos confrères de La Manche Libre, un cadavre aurait été retrouvé samedi 13 juin, peu avant 20 heures, dans la rivière l'Airon, à proximité du plan d'eau du Prieuré, à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

L'alerte a été donnée à l'hebdomadaire par des promeneurs, et confirmée par l'adjoint au maire, Mikaëlle Seguin. L'identité de la victime, âgée de 71 ans, n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort et une autopsie sera pratiquée dans la semaine à Caen.