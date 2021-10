Caen. Le cinéma de nouveau dans la lumière

Les cinéphiles trépignent d'impatience. Le 22 juin, les quatre cinémas de Caen et son agglomération vont rouvrir leurs portes après plus de trois mois de fermeture. À quoi va ressembler une séance de cinéma dans la vie d'après Covid ? Les exploitants de salle y répondent, en tenant compte des mesures négociées entre la fédération nationale des cinémas français et le gouvernement. Ils avouent cependant être "surpris par la date du 22" ne laissant que très peu de temps pour se préparer à un protocole très strict. Jusqu'à nouvel ordre, les salles doivent respecter une jauge de 50 % de remplissage dans la salle. Chaque spectateur laissera un fauteuil de libre à gauche et à droite du sien pendant la séance. En revanche, "il est possible de bloquer plusieurs places côte à côte au cours d'une même transaction, explique José Louis-Vinhas, gérant du Pathé aux Rives de l'Orne. On part du principe que ceux qui réservent pour un groupe se fréquentent ou vivent ensemble". Une famille ou un couple pourront s'asseoir dans la même rangée, sans problème. La plateforme numérique du cinéma Pathé permettant de réserver sa place est idéale. "C'est extrêmement visuel, on peut nous-même créer de la distanciation".

Masque non-obligatoire dans la salle

Dans les cinémas indépendants, "on fait appel à la responsabilité des spectateurs", indique Elise Mignot, directrice du Café des images à Hérouville-Saint-Clair. Il en est de même au Lux, qui, en plus de respecter la distanciation sociale, imposera le port du masque dans les espaces communs. "Devant le film, chacun sera libre de l'enlever", précise Gauthier Labrusse, le gérant. Ce qui change fondamentalement au sein de ces établissements, c'est l'amplitude des séances qui sera réduite. "On a vécu quelque chose qui nous a mis à terre. Ce n'est pas possible de poursuivre sur le même tempo qu'avant", glisse Elise Mignot, rejointe par la directrice de l'UGC de Mondeville, qui n'a pourtant pas les mêmes contraintes. "On aura moins de séances dans la journée pour certains films. Le redémarrage sera progressif en fonction de comment le public va réagir", dit Sandrine Marie. "On va mettre le temps nécessaire entre le démarrage de chaque salle mais aussi de chaque séance. Les publics ne se croiseront pas" assure le Lux. Tous seront contraints de modifier leurs horaires d'ouverture comme aux Rives de l'Orne, où le Pathé sera "ouvert de 16 heures à 21 heures sur les premières semaines, soit six heures de moins qu'avant". Les gérants des salles obscures adapteront ensuite leur programmation en fonction de l'engouement du public avec l'idée, toujours, de passer un moment agréable en retrouvant le grand écran, abandonné depuis trois mois. Avec un cornet de pop-corn, le plaisir n'en sera que décuplé…