SM Caen. Fabrice Clément : "Les choses vont se dénouer dans les jours qui viennent"

Vendredi 12 juin, à dix jours de la reprise de l'entraînement du groupe professionnel du Stade Malherbe Caen (Ligue 2), le président du club Fabrice Clément s'est adressé à la presse pour tirer le bilan de la saison écoulée et évoquer les actualités, ainsi que les enjeux de la prochaine saison. Découvrez tout d'abord son avis sur la saison sportive écoulée.

Le recrutement a été également au cœur de cet entretien. Avec de très nombreux mouvements dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, Fabrice Clément soutient le travail de son directeur sportif, Yohann Eudeline.

En tribune, la gronde des supporters a été quasi constante tout au long de la saison et la 11e place finale du SM Caen au classement de Ligue 2 n'est pas du goût des suiveurs. Un fait que le président dit comprendre.

Du côté de la gouvernance du club, l'actionnariat paritaire est définitivement de l'histoire ancienne et la gouvernance qui se prépare annonce un changement radical, notamment sous l'égide de Pierre-Antoine Capton, actionnaire chargé de bâtir un plan de reprise. Et si l'on en croit le président Fabrice Clément, il se pourrait que l'affaire ne soit plus qu'une question de jours.

Enfin, le lundi 22 juin sera synonyme de reprise de l'entraînement pour un groupe professionnel extrêmement garni. Pas mois de 38 joueurs seront présents pour revêtir les maillots rouge et bleu. Trop ? Pas si l'on en croit le président caennais qui s'explique.