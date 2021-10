Le Havre. Le quartier des Halles centrales piétonnisé

Pour soutenir et accompagner la reprise économique dans le cadre du déconfinement, la Ville du Havre va piétonniser les Halles centrales durant la période estivale. Il s'agit de permettre aux cafés et restaurants d'agrandir leurs terrasses, tout en respectant les mesures de protections sanitaires.

Une piétonnisation à titre expérimental

La configuration de la place des Halles centrales ne permet pas d'envisager une extension des terrasses sur les trottoirs. Pour permettre aux nombreux commerçants, notamment les neuf bars et restaurants, de bénéficier de ces nouvelles dispositions, le Havre met en place, à titre expérimental, cette piétonnisation. Elle concernera la rue Bernardin-de-Saint-Pierre, au droit des Halles, de manière à permettre l'installation de vastes terrasses de part et d'autre et de conforter les cheminements piétons. La rive ouest de la place disposera de terrasses devant les trois établissements, sur les voies de stationnement, séparées de la chaussée par une bordure béton. L'accès et le stationnement de la place des Halles centrales sont préservés.

L'aménagement provisoire nécessite la mise en place de signalétique (panneaux), de bordures de protection en béton, et de barrières levantes, qui seront posées à partir du lundi 15 juin.