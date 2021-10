Manche. Prime Covid pour les soignants : quels sont les hôpitaux à en bénéficier ?

La prime promise pour le personnel soignant en première ligne au cours de l'épidémie de Covid-19 ne cesse de faire débat. Un décret publié au Journal Officiel établit la liste des hôpitaux qui vont en bénéficier, dans la limite de 40 % des effectifs.

Dans la Manche, l'hôpital de Saint-Lô et le Centre hospitalier Avranches-Granville en bénéficieront, mais pas les hôpitaux de Cherbourg et de Coutances, provoquant l'incompréhension au sein des personnels soignants.

Autres bénéficiaires en ancienne Basse Normandie : les hôpitaux de L'Aigle, Sées, La Ferté-Macé et Alençon dans l'Orne et Lisieux et le CHU de Caen dans le Calvados.