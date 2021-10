Soirée de soutien à Obama : Stevie Wonder et Jon Bon Jovi rejoignent Katy Perry

Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Jon Bon Jovi et Earth Wind and Fire se produiront aux côtés de Katy Perry le 7 octobre à Los Angeles, lors de la soirée de soutien à l'actuel président et candidat démocrate Barack Obama, indique The Hollywood Reporter.