Orne. Insécurité routière : multiplication des contrôles de police et de gendarmerie

La lutte contre l'insécurité routière a été érigée en grande cause nationale par le gouvernement. Mais depuis le confinement, un net relâchement des automobilistes a été observé, avec notamment des vitesses très excessives. La sonnette d'alarme est tirée dans le département de l'Orne, où depuis le début de 2020, la gendarmerie a dénombré 44 accidents, 9 morts et 49 blessés, dont 30 hospitalisés. Sur le secteur de la compagnie de Domfront notamment, on dénombre 15 accidents, dont 6 mortels, 7 tués et 15 blessés, dont 12 hospitalisés. Tout cela dans un contexte local très particulier, puisque l'Orne sera le premier département normand où la limitation de vitesse va remonter de 80 à 90 km/h progressivement, à partir du lundi 15 juin. D'où une multiplication des contrôles sur les routes, comme le mercredi 10 juin, sur les principaux axes routiers autour d'Argentan. "Dix policiers et 14 gendarmes ont été déployés simultanément sur quatre points autour de la ville, pour des contrôles de vitesse, alcoolémie, papiers", explique le commandant Aurélien Charpin, à la tête de la compagnie de gendarmerie d'Alençon-Argentan.

Des incivilités de plus en plus nombreuses

Dans les trois villes ornaises d'Alençon, Flers et Argentan c'est la police qui intervient. À Argentan, "le constat d'une vitesse excessive est le même, mais on y déplore en plus de nombreuses incivilités, notamment de la part des deux-roues", constate Philippe Tonnelier, commandant de police à Argentan.

"La réponse pénale sera intransigeante", précise la procureur de la République Florence Sroda. "Pour mémoire, une vitesse, lors d'un contrôle, supérieure à 40 km/h à la vitesse limitée, c'est 4 points de moins sur le permis de conduire. 50 km/h en trop, c'est 6 points et la possible confiscation du véhicule."

Des accidents multipliés sur le Bocage

Ces contrôles vont se multiplier ailleurs dans l'Orne, dès le jeudi 11 juin, "car c'est sur tout le secteur ouest du département que les accidents se sont multipliés, notamment sur le Bocage", déplore la sous-préfète d'Argentan, Christine Royer.

Le commandant Stéphane Lourdais, à la tête de l'Escadron départemental de sécurité routière de l'Orne, précise que des réservistes de la gendarmerie sont actuellement appelés pour augmenter les effectifs et multiplier les contrôles sur les routes durant tout l'été, alors que la limitation de vitesse sur les routes de l'Orne va repasser à 90 km/h à partir du 15 juin.