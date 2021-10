Orne. Quelle alimentation demain dans le Perche ? Participez à cette enquête

Alors que la récente épidémie de Covid-19 a souvent réorienté ceux qui en ont les moyens vers des producteurs locaux, le Parc naturel régional du Perche lance une vaste consultation sur Quelle alimentation demain dans le Perche.

Le Parc s'est lancé dans l'élaboration d'un Projet alimentaire de territoire qui sollicite une forte implication des acteurs locaux. Il s'agit de rapprocher les habitants, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, ainsi que les consommateurs et de développer l'agriculture ainsi que la qualité de l'alimentation dans le Perche. "Il ne s'agit en effet pas d'opposer des systèmes ou des agricultures, mais d'initier une démarche de progrès et de transition", précise le Parc. Consommez-vous des produits locaux, des produits issus de la filière bio ? Le Parc propose à tous les habitants du territoire du Perche de donner leur avis sur l'alimentation demain dans le Perche, via un questionnaire en ligne auquel ils doivent répondre avant le 30 juin.

Participez ici à ce questionnaire.